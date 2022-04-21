Meclis’te AK Parti ve HDP tartışması! HDP’ye fotoğraflarla yanıt

HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, çocuk hakları ile ilgili hükümeti hedef alınca Meclis Genel Kurulu’nda tansiyon yükseldi. AK Parti Milletvekili Sezer Katırcıoğlu, terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı çocukların fotoğraflarını gösterdi, "Eğer vicdanınız varsa bunlarla ilgili tek bir cümle edin" dedi.

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