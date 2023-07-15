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Meclis'te 15 Temmuz programı! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Milleti yok etmeye odaklandı

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Giriş: 15.07.2023 15:35
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Bir daha yaşanmaması için hain kalkışmayı unutmuyoruz ve unutmayacağız." dedi. Numan Kurtulmuş ise, "Bu darbe teşebbüsü milleti yok etmeye odaklandı." ifadelerini kullandı.
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