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Meclis’in yeni döneminde neler konuşulacak? Yeni ihtisas komisyonları kurulabilir

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Giriş: 29.06.2023 16:32
Meclis, 1 Ekim'de yeni yasama dönemine başlayacak. Meclis'in önünde iki önemli başlık yer alacak. Bunlardan ilki iç tüzük değişikliği. İç tüzük Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyumlu hale getirilecek. Yeni dönemde Anayasa çalışmaları da mutabakat arayışıyla sürecek.
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