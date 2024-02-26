26 Şubat 2024, Pazartesi
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Meclis'in son gündemi 8'inci Yargı Paketi! İkramiyeler ne zaman ödenecek?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada gündemi yargı olacak. 8'inci Yargı Paketi'nin genel kurul görüşmeleri, yarın başlayacak. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek ikramiyenin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme yarın Meclis'in gündeminde olacak. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.