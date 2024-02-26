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Meclis'in son gündemi 8'inci Yargı Paketi! İkramiyeler ne zaman ödenecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2024 09:24
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada gündemi yargı olacak. 8'inci Yargı Paketi'nin genel kurul görüşmeleri, yarın başlayacak. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek ikramiyenin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme yarın Meclis'in gündeminde olacak. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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Meclis’in son gündemi 8’inci Yargı Paketi
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