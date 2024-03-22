Meclis’in sır küpleri! Sır saklamaya yeminli Kavaslar

Onlar Meclis'in sır küpleri. Genel Kurul salonunda görev yapıyorlar. Yemin ederek görevlerine başlıyorlar. Birçok olaya şahit oluyorlar ama sır gibi saklamak zorundalar. İşte Meclis’in Kavaslar'ı...

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