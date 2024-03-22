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Meclis’in sır küpleri! Sır saklamaya yeminli Kavaslar

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 14:41
Onlar Meclis'in sır küpleri. Genel Kurul salonunda görev yapıyorlar. Yemin ederek görevlerine başlıyorlar. Birçok olaya şahit oluyorlar ama sır gibi saklamak zorundalar. İşte Meclis’in Kavaslar'ı...
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Meclis’in sır küpleri!
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