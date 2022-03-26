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Meclis'e 10 fezleke daha ulaştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.03.2022 10:07
Biri DBP, dokuzu HDP'li milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 10 fezleke daha, türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Peki, Meclis’teki fezleke sayısı kaça ulaştı? Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
Meclis’e 10 fezleke daha ulaştı
Meclis'e 10 fezleke daha ulaştı
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