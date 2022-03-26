Meclis’e 10 fezleke daha ulaştı

Biri DBP, dokuzu HDP'li milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 10 fezleke daha, türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Peki, Meclis’teki fezleke sayısı kaça ulaştı? Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.