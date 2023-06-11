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Meclis yoğun bir mesai yapacak

A Haber
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Giriş: 11.06.2023 11:11
Başkan Recep Tayyip Rrdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden "acil konuları çözün" talimatı verdi. Gündemde toplumun her kesimini ilgilendiren önemli düzenlemeler var. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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