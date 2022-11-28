Meclis yoğun bir haftaya giriyor! TBMM’de 2 önemli başlık olacak

Meclis yoğun bir haftaya başlayacak. Başörtüsüne kamuda ve eğitimde güvence getiren anayasa değişiklik teklifi ve HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi gibi çok sayıda konu, bu hafta Meclis'in gündeminde olacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

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