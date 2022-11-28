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Meclis yoğun bir haftaya giriyor! TBMM’de 2 önemli başlık olacak

A Haber
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Giriş: 28.11.2022 12:10
Meclis yoğun bir haftaya başlayacak. Başörtüsüne kamuda ve eğitimde güvence getiren anayasa değişiklik teklifi ve HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi gibi çok sayıda konu, bu hafta Meclis'in gündeminde olacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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