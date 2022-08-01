01 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Meclis olağanüstü toplanacak mı? Kaç vekilin Genel Kurul’da bulunması gerekiyor?

Meclis olağanüstü toplanacak mı? Kaç vekilin Genel Kurul’da bulunması gerekiyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2022 09:40
Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP'nin kanun teklifi için bugün olağanüstü toplanacak. CHP'nin çağrısına ilk tepki HDP'den gelmişti. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, CHP'nin kendileriyle görüşmemesini eleştirerek “1 Ağustos’ta Meclis’te olmayacağız” dedi. Ancak kulislere göre HDP'nin asıl endişesi Salihe Aydeniz'in dokunulmazlık dosyası. İşte detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MİT’ten PKK’ya peş peşe operasyon!
MİT'ten PKK'ya peş peşe operasyon!
İşte tahıl yüklü o gemi!
İşte tahıl yüklü o gemi!
Tahıl gemisi ne zaman İstanbul’da olacak?
Tahıl gemisi ne zaman İstanbul'da olacak?
Meclis olağanüstü toplanacak mı?
Meclis olağanüstü toplanacak mı?
Resmen açıkladı! Gemi hareket etti
Resmen açıkladı! Gemi hareket etti
Tarihi sevkiyat! Canlı olarak anlattı
Tarihi sevkiyat! Canlı olarak anlattı
Yerli ve milli SİDA göz kamaştırdı!
Yerli ve milli SİDA göz kamaştırdı!
Türkiye’nin gözü bu toplantıda!
Türkiye'nin gözü bu toplantıda!
İlk tahıl gemisi bugün hareket ediyor!
İlk tahıl gemisi bugün hareket ediyor!
Türkiye, Sırbistan ve Kosova için devrede
Türkiye, Sırbistan ve Kosova için devrede
Milyarderler neden tarıma yöneldi?
Milyarderler neden tarıma yöneldi?
AK Parti’nin projeleri CHP’ye böyle sızdırılıyor
AK Parti'nin projeleri CHP’ye böyle sızdırılıyor
Daha Fazla Video Göster