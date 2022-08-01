01 Ağustos 2022, Pazartesi
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Meclis olağanüstü toplanacak mı? Kaç vekilin Genel Kurul’da bulunması gerekiyor?
Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP'nin kanun teklifi için bugün olağanüstü toplanacak. CHP'nin çağrısına ilk tepki HDP'den gelmişti. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, CHP'nin kendileriyle görüşmemesini eleştirerek “1 Ağustos’ta Meclis’te olmayacağız” dedi. Ancak kulislere göre HDP'nin asıl endişesi Salihe Aydeniz'in dokunulmazlık dosyası. İşte detaylar…