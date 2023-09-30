Meclis köklü değişimler için açılacak! Meclis’in önceliği deprem yasası

Meclis'in kapıları bu kez köklü değişimler için açılacak. Meclis'in ajandasında Anayasa'dan Meclis İç Tüzüğü'ne, kentsel dönüşüm kanunundan çevre mevzuatına, iklimle mücadele eylem planından yeşil dönüşüme kadar bir dizi başlık bulunuyor.

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