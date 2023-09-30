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Meclis köklü değişimler için açılacak! Meclis’in önceliği deprem yasası

A Haber
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Giriş: 30.09.2023 14:53
Meclis'in kapıları bu kez köklü değişimler için açılacak. Meclis'in ajandasında Anayasa'dan Meclis İç Tüzüğü'ne, kentsel dönüşüm kanunundan çevre mevzuatına, iklimle mücadele eylem planından yeşil dönüşüme kadar bir dizi başlık bulunuyor.
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