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Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman Instagram kararını değerlendirdi

Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman Instagram kararını değerlendirdi

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 03.08.2024 13:54
Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu, katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirdi. Alınan bu kararı desteklediğini belirten Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, META şirketini Türkiye'nin hukukuna uymaya, ifade özgürlüğünü desteklemeye ve topluma mal olmuş kişilerle ilgili yapılan paylaşımları sansürlemeye değil paylaşımları desteklemeye davet etti.
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