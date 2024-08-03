Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman Instagram kararını değerlendirdi

Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu, katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirdi. Alınan bu kararı desteklediğini belirten Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, META şirketini Türkiye'nin hukukuna uymaya, ifade özgürlüğünü desteklemeye ve topluma mal olmuş kişilerle ilgili yapılan paylaşımları sansürlemeye değil paylaşımları desteklemeye davet etti.

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