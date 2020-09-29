Meclis Başkanı Şentop Kobani olaylarıyla ilgili konuştu

A Haber canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 6-7 Ekim Kobani'de yaşanan olayları bahane edere terör eylemlerine katılan HDP'li eski ve yeni milletvekillerinin soruşturma kapsamında gözaltına alınması ile ilgili olarak "Fezleke henüz Meclis'e gelmedi. Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağı komisyonun kararına bağlı" şeklinde konuştu.