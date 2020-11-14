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Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan Ahmet Kekeç mesajı
Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 59 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Ahmet Kekeç ile ilgili A Haber canlı yayınına katılıp duygularını dile getirdi. Şentop, "Kendisini çok eskiden 80'li yıllardan beri takip ediyordum. Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.