Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan Ahmet Kekeç mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 59 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Ahmet Kekeç ile ilgili A Haber canlı yayınına katılıp duygularını dile getirdi. Şentop, "Kendisini çok eskiden 80'li yıllardan beri takip ediyordum. Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.