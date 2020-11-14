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Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan Ahmet Kekeç mesajı

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Giriş: 14.11.2020 15:43
Güncelleme:14.11.2020 16:11
Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 59 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Ahmet Kekeç ile ilgili A Haber canlı yayınına katılıp duygularını dile getirdi. Şentop, "Kendisini çok eskiden 80'li yıllardan beri takip ediyordum. Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan Ahmet Kekeç mesajı
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