Meclis Başkanı Kurtulmuş: Sumud'a yapılan saldırı İsrail'in aleyhine dönecektir
Meclis Başkanı Kurtulmuş: Sumud'a yapılan saldırı İsrail'in aleyhine dönecektir

Meclis Başkanı Kurtulmuş: Sumud’a yapılan saldırı İsrail’in aleyhine dönecektir

Giriş: 02.10.2025 12:14
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Sumud Filosu'nun Gazze'ye yaptığı yolcuk ve işgalci İsrail'in filoya yaptığı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş, "İsrail bu saldırısıyla (Sumud Filosu) birlikte uluslararası alanda yalnızlaşmayı kafaya koyduğunu da ortaya koymaktadır. Sumud’a yapılan saldırı İsrail’in aleyhine dönecektir" ifadelerini kullandı.
