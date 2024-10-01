01 Ekim 2024, Salı
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Meclis Başkanı Kurtulmuş: İsrail’in hedeflerinden biri de Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yeni yasama döneminin açılışında yaptığı konuşmada, “İsrail iyice şirazeden çıktı. İsrail saldırgan tutumları bölgeyi tehdit ediyor. İşgalci İsrail’in hedeflerinden biri de Türkiye’dir. Her zamankinden daha çok birlik ve beraberliği ihtiyacımız var.” dedi.