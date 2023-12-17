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Meclis aritmetiği nasıl değişti?

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Giriş: 17.12.2023 11:49
Seçimlerden bugüne 600 milletvekilinden 53'ü partisinden ayrıldı. Meclis'te istifa trafiği meclis aritmetiğini nasıl etikiledi? A Haber muhabiri Ece Altuğ detayları aktardı.
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Meclis aritmetiği nasıl değişti?
Meclis aritmetiği nasıl değişti?
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