MEB’den Zafer Bayramı’na özel kısa film! İşte Zafer Yolu kısa filmi

Milli Eğitim Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü dolayısıyla kısa film hazırladı. Filmde bir öğretmen ve öğrencisinin vatan sevgisi ve milli mücadele hakkında yaptıkları konuşmalar yer aldı. İşte duygu yüklü o film…

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