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MEB’den Kemal Kılıçdaroğlu’nda cevap: Emrivaki görüşme talebini karşılayamayız

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Giriş: 30.12.2021 13:08
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun ardından bu kez Milli Eğitim Bakanlığı'nı hedef aldı. Kılıçdaroğlu saat 13'te Milli Eğitim Bakanlığı'na gideceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yönelik açıklama geldi. Bakan Özer, "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin." dedi.
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