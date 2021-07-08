08 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MEB duyurdu! 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu

MEB duyurdu! 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.07.2021 09:45
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu
2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu
İnce CHP mi demokrasi getirecek memlekete?
İnce "CHP mi demokrasi getirecek memlekete?"
Muhalefet yalan siyasetiyle neyi amaçlıyor?
Muhalefet yalan siyasetiyle neyi amaçlıyor?
Başkan Erdoğan Mustafa Ürün ve ailesini ziyaret etti
Başkan Erdoğan Mustafa Ürün ve ailesini ziyaret etti
İsveç solcusu Livaneli!
İsveç solcusu Livaneli!
Başkan Erdoğan Sincan'da halka hitap etti
Başkan Erdoğan Sincan'da halka hitap etti
Bakan Koca: Vatandaşlarımızı bulunduğu yerde aşılayacağız
Bakan Koca: Vatandaşlarımızı bulunduğu yerde aşılayacağız
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Hayvanları Koruma Kanunu Meclis'te kabul edildi
Hayvanları Koruma Kanunu Meclis'te kabul edildi
Şehit Işılar’ın annesi o geceyi anlattı
Şehit Işılar’ın annesi o geceyi anlattı
Ömer Çelik: Türkiye sicili en temiz devlettir
Ömer Çelik: Türkiye sicili en temiz devlettir
Mehmet Aydın'dan ettin pişmanlık talebi!
Mehmet Aydın'dan ettin pişmanlık talebi!
Daha Fazla Video Göster