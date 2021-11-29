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MEB, bir ayda 2 bni 200 okula kütüphane kurdu! Okullardaki mevcut kütüphaneler zenginleşecek

A Haber
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Giriş: 29.11.2021 09:01
Milli Eğitim Bakanlığının "kütüphanesiz okul kalmayacak" projesi kapsamında bir ayda 3 bin 200 okula yeni kütüphane kuruldu. O illerden biri de Tokat oldu. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali anlattı.
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MEB, bir ayda 2 bni 200 okula kütüphane kurdu!
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