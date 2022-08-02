02 Ağustos 2022, Salı
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Maymun çiçeği Türkiye'de kaç kişide var? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de 5 maymun çiçeği vakası tespit edildi. 4 hasta iyileşti, biri tedavi altında." açıklamasında bulundu.