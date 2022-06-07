07 Haziran 2022, Salı
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Maymun çiçeği salgını Türkiye'de görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Fahrettin Koca, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, "Özlük hakları noktasında sözleşmeli, kadrolu dahil olmak üzere birçok düzenleme yapılacak. Özlük haklarıyla ilgili konunun bu hafta komisyona gelmesi kuvvetle muhtemel" dedi. Koca, "Maymun çiçeği salgını Türkiye'de görüldü mü? sorusuna da yanıt verdi.