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Mavi Vatan’ın yeni aktörü Kama Yunan basınında

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Giriş: 29.07.2023 08:46
Son dönemde yerli üretime ağırlık veren Türkiye'nin savunma sanayisi Yunanistan'da bir kez daha gündem oldu. Yunan medyası yeni amfibi aracı Kama'yı mercek altına aldı. Türkiye'nin bu araçlarla Ege'de dengeleri değiştirebileceğini yazdı.
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