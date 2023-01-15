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Mavi Vatan'ın korkusuz bekçileri: Karakız'lar hedefi 12'den vurdu

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Giriş: 15.01.2023 16:40
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının denizaltı operasyonu tatbikatı görüntülerini yayımladı. Bakanlık, 'Karakız' denilen denizaltıların Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en caydırıcı unsurlarından olduğunu bildirdi.
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