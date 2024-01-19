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Mavi Vatan'a taze kan! TSK'nın en büyük ikinci gemisi TCG Derya denize açılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2024 11:47
TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Arif Ekmekçi ve Marlin SİDA bugün Yalova'da düzenlenecek törenle donanmaya teslim edilecek. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.

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