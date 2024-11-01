Mavi Vatan'a milli uçak gemisi! Tasarım aşaması hızla devam ediyor

Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi hazırlanıyor. Yakıt ikmalsiz İstanbul'dan New York'a kadar gidip gelebilecek. 50 adet insanlı ve insansız hava aracı gemiye iniş ve kalkış yapabilecek. 60 bin ton deplasman, 72 metre genişlik ve 285 metre boya sahip olacak. Gemi tasarımında kritik unsur olan uçuş güvertesi tamamlandı. Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin Türkiye’nin bu önemli projesi hakkında canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN