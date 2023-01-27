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Mavi Vatan milli savaş gemilerine emanet! Mavi Vatan'ın vurucu güçleri

A Haber
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Giriş: 27.01.2023 14:17
Mavi Vatan'ı koruyacak yeni savaş gemileri inşa edilecek. 6 yeni savaş gemisi üç yıl içinde envantere girecek. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.
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