Mavi Vatan-2022 tatbikatı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mavi Vatan-2022 Tatbikatına canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan konuşmasında, “Kendilerini gelişmiş, modern, çağdaş adleden ülkeler sığınmacıları denizlerde ölüme terk ederken hatta botlarını batırarak ölümlerine neden olurken biz yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık. Kriz bölgelerinde yürüttüğümüz insani kurtarma ve yardım operasyonlarıyla dünyanın takdirini kazandık. Kahraman askerlerimiz halen Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik kapsamlı bir harekat yürütüyor.” dedi.

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