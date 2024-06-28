Mavi Hat’ta dinmeyen gerilim! Orta Doğu'da yeni savaş alarmı

Gazze şeridine 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında "mavi hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor. İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 435 kişi hayatını kaybetti.

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