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Mavi bültenle aranan organize suç örgütü yöneticisi Sarıyer'de yakalandı

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Giriş: 03.12.2023 09:22
Mavi bültenle aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren “Thieves in Law" organize suç örgütü yöneticilerinden Shamil Amirov “Kafes-15" operasyonuyla Sarıyer'de yakalandı.
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