Matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?

Otomobilde ÖTV indirimi yok ama matrah artırımı var. Peki bu ne demek? Matrah düzenlemesi ne zaman yapılacak? Otomobil fiyatlarını nasıl etkileyecek? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ve konuğu Otomotiv Firması Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan detayları anlatacak.