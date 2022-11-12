14 Kasım 2022, Pazartesi
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Matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?
Otomobilde ÖTV indirimi yok ama matrah artırımı var. Peki bu ne demek? Matrah düzenlemesi ne zaman yapılacak? Otomobil fiyatlarını nasıl etkileyecek? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ve konuğu Otomotiv Firması Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan detayları anlatacak.