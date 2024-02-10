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Matbaalarda yerel seçim mesaisi! Siparişlere yetişmek için 3 vardiya çalışıyorlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.02.2024 17:44
Yerel seçime az bir süre kala matbaalarda da yoğunluk artıyor. Parti ve adayların seçim çalışmalarında kullanılacak afiş ve bayraklar için matbaalar 3 vardiya çalışıyor.
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