Masumları katleden İsrail'i durdurmanın yolunu A Haber'de anlattı

Terör devleti İsrail, hem Mescid-i Aksa’da namaz kılanları hedef aldı hem de sivillere bomba yağdırdı. Gazze'ye yönelik hava saldırısında 9'u çocuk 24 Filistinli şehit oldu. Pazartesi gecesi geç saatlerde, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu. Öte yandan Suudi Arabistan'da kritik temaslar yaşanıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Emiri Riyad'da. Bölgede yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN