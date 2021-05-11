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Masumları katleden İsrail'i durdurmanın yolunu A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2021 10:36
Güncelleme:11.05.2021 11:08
Terör devleti İsrail, hem Mescid-i Aksa’da namaz kılanları hedef aldı hem de sivillere bomba yağdırdı. Gazze'ye yönelik hava saldırısında 9'u çocuk 24 Filistinli şehit oldu. Pazartesi gecesi geç saatlerde, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu. Öte yandan Suudi Arabistan'da kritik temaslar yaşanıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Emiri Riyad'da. Bölgede yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün değerlendirdi.
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