06 Mart 2023, Pazartesi
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Masaya İYİ Parti'nin yerine HDP mi oturacak? Canlı yayında çarpıcı sözler: Protez siyaseti! Siyasi sis bulutu dağılıyor
Son dakika haberi... Meral Akşener'siz 5'li masa bugün adayını duyuracak. Meral Akşener şimdi ne yapacak? 5'li masa İYİ Parti sonrası HDP ile mi yola devam edecek? 6'lı koalisyon aslında neden dağıldı? Masada HDP’ye kontenjan mı açıldı? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Hukukçu Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.