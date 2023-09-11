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Mars’ta bir köpeğe yetecek oksijen üretildi! Uzayda artık sınırsız oksijen mi olacak?

A Haber
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Giriş: 11.09.2023 10:25
NASA'dan bilim adamları kızıl gezegen Mars'a pörzevırıns keşif aracını göndermişti. Mars hakkında detaylı görüntüler gönderen araç, bu kez de Mars üzerinde oksijen üretmeyi başardı.
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