Mars’ta bir köpeğe yetecek oksijen üretildi! Uzayda artık sınırsız oksijen mi olacak?

NASA'dan bilim adamları kızıl gezegen Mars'a pörzevırıns keşif aracını göndermişti. Mars hakkında detaylı görüntüler gönderen araç, bu kez de Mars üzerinde oksijen üretmeyi başardı.

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