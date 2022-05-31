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Marsilya'da "PKK kampı" gibi etkinlik! Almanya'da polis korumalı "PKK gösterisi"

A Haber
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Giriş: 31.05.2022 11:31
Türkiye'nin, terör örgütlerine desteği nedeniyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini veto edeceğini açıklamasının ardından Avrupa'da PKK sempatizanlarının gösterileri artışa geçti. Fransa ve Almanya'da terör yandaşlarının gösterileri vardı. Her iki ülkede de polis gösterilere sessiz kaldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa ve Almanya'nın Ankara büyükelçilerinin PKK'nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle bakanlığa çağrıldığını açıkladı. A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa'dan ayrıntıları aktardı.
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