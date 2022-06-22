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Marmaris'te yangını kontrol altında almak için havadan ve karadan müdahale devam ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2022 12:10
Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saat 20.00’de Bördübet Mahallesi 17 adalar mevkiinde başlayan orman yangını sürüyor. Yaklaşık 250 hektarlık bir alanda devam eden yangına havadan 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına ilişkin son açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den geldi. Kirişçi, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığıı söyledi.
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