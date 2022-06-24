Marmaris’te orman yangını! Orman Bakanı Kirişçi ve İçişleri Bakanı Soylu’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri… Marmaris’te devam eden orman yangını ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişçi "Son sözü söylemek için bugünü izlemek durumundayız ama sıkıntı büyük ölçüde giderildi. 40'ı helikopter 61 hava aracı hizmet veriyor." dedi. Bakan Süleyman Soylu ise, "Sahada çok profesyonel bir çalışma oldu. Yangının daha geniş alana yayılması ilk günden önlendi. En büyük risk öğleden sonra çıkabilecek rüzgar." dedi.

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