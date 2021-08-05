Marmaris’te orman yangını devam ediyor! Köyceğiz’de bir mahalleye daha tahliye

Marmaris’te orman yangınında 1 hafta geride kaldı. Yangın büyük çapta kontrol altına alınırken Orhaniye civarında alevlere müdahale kesintisiz sürüyor. İlerleyen saatlerde o noktanın da havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınması hedefleniyor. Köyceğiz bölgesinde alevler 6 gündür sürüyor. Şu an itibariyle yerleşim noktalarına yaklaşmış durumda. Sazaklı, Zeytinalanı ve Çayhisar mahallelerinin tahliyesine başlandı.

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