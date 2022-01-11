11 Ocak 2022, Salı
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Marmaris'te heyelan! Marmaris-İçmeler Kara Yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağmur nedeniyle zeminden kopan kaya ve toprak parçaları, Marmaris- İçmeler kara yoluna yığıldı. Yol her iki yönden geçici olarak trafiğe kapatıldı. Öte yandan Meteoroloji yetkilileri, ilçeye son 24 saatte, metrekareye 60,4 kilogram yağmur düştüğünü bildirdi. İlçe merkezinde yağmurun aralıklarla devam edeceği belirtildi.