06 Ocak 2022, Perşembe
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Marmaris Belediyesi'nin "komutan" yanılgısı! Yangın kahramanı komutan sahte çıktı
Muğla Marmaris Belediyesi, geçtiğimiz günlerde "Azerbaycanlı komutan yeniden Marmaris'te" manşetiyle basına bir fotoğraf servis etti. Ancak Belediye Başkanı Mehmet Oktay tarafından ağırlanan kişinin iddia ettiği gibi Azeri Albay Rasim Ahmet olmadığı ve yangınlarda da görev yapmadığı belirlendi.