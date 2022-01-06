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Marmaris Belediyesi'nin "komutan" yanılgısı! Yangın kahramanı komutan sahte çıktı

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Giriş: 06.01.2022 13:59
Muğla Marmaris Belediyesi, geçtiğimiz günlerde  "Azerbaycanlı komutan yeniden Marmaris'te" manşetiyle basına bir fotoğraf servis etti. Ancak Belediye Başkanı Mehmet Oktay tarafından ağırlanan kişinin iddia ettiği gibi Azeri Albay Rasim Ahmet olmadığı ve yangınlarda da görev yapmadığı belirlendi.
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