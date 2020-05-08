Marmaray'da Vagonlar, Tek Tek Dezenfekte Ediliyor! / A Haber Koronavirüs tedbirleri kapsamında ulaşımda da önlemler alınmaya devam ediyor. Son olarak her gün yüzlerce yolcunun kullandığı Marmaray vagonları dezenfekte edildi.. Kanalımıza Abone Olmak İçin : https://bit.ly/2LXGALn Sosyal Medya https://www.facebook.com/ahaber.com.tr/ https://twitter.com/Ahaber https://www.instagram.com/tvahaber/ #Haber #Sondakika #Ahaber