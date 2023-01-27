Marmara'nın altın halkası: Kuzey Marmara Otoyolu... Körfez'in gerdanlığı: Osmangazi Köprüsü... İşte Türkiye Yüzyılı'nda "Ulaşım"

İzmit Körfezi, 30 Haziran 2016 açılan Osmangazi Köprüsü ile aşıldı. Eskişehir'deki Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii'nde yerli lokomotif üretiliyor. Erzurum-Bayburt arasındaki 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı, 6 bin 500 metre uzunluğundak çift tüplü tünelle aşılacak. Türkiye Yüzyılı'nda "haberleşme" sektörü de "ulaşan ve erişen Türkiye" için oldukça önemli. TÜRKSAT Gölbaşı Uydu Merkezi'nde Türkiye'nin "bilgi toplumu" olması için çalışmalar yapılıyor. A Haber ekipleri farklı noktalardan detayları tek tek aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN