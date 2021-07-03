03 Temmuz 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Marmara'da müsilajla mücadele! 1 Temmuz itibarıyla 9 bin 959 metreküp müsilaj temizlendi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliği kapsamında 1 Temmuz itibarıyla 9 bin 959 metreküp müsilajın temizlendiğini duyurdu. Çanakkale'de de 911 metreküp müsilaj temizlendi. Bölgeden gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.