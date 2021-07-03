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Marmara'da müsilajla mücadele! 1 Temmuz itibarıyla 9 bin 959 metreküp müsilaj temizlendi

A Haber
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Giriş: 03.07.2021 09:18
Güncelleme:03.07.2021 09:18
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliği kapsamında 1 Temmuz itibarıyla 9 bin 959 metreküp müsilajın temizlendiğini duyurdu. Çanakkale'de de 911 metreküp müsilaj temizlendi. Bölgeden gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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