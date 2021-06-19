Marmara'da müsilaj temizliği! Toplam 4 bin 202 metreküp müsilaj denizden temizlendi

Marmara Denizi'nde, müsilaj temizleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Eylem Planı kapsamında kirliliğe sebep olduğu tespit edilen 8 işletmeye kapatma cezası verildiğini açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hande Bayraktar anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN