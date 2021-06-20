Marmara'da müsilaj seferberliği! 500 bin kişilik ekibin çalışması sonuç veriyor! Deniz salyası ne zaman bitecek?

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj kabusu devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, müsilaj sorununu çözmek için Ankara'dan İstanbul'a taşındı. Haftalardır, sahada bin 500 kişiyle gece gündüz sürdürülen çalışmaların sonuçları yavaş yavaş alınmaya başlandı. Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü'nden Ahmet Varır, "Acil müdahale kapsamında 8 Haziran 2021 tarihinden itibaren 7/24 esasıyla Marmara Denizi'ndeki müsilajın bilimsel temelli yöntemlerle tamamen temizlenmesine yönelik çalışmalar başlatılmış olup; Marmara Denizi ve kıyıları denizden, havadan, karadan yürütülen çalışmalarla anlık takip edilip, temizleniyor." açıklamasında bulundu. Peki deniz salyası ne zaman bitecek? Müsilajla ilgili nasıl bir planlama yapıldı? Bundan sonra oluşmaması için nasıl önlemler alınacak? İşte detaylar...