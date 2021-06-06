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Marmara'da müsilaj nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar
Marmara’da yaşanan müsilaj sorununu çözmek için eylem planı hazırlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan konuya dair önemli açıklamalar geldi. Bakan Kurum, "91 noktadan numuneler alındı ve incelemeler sürüyor. Afet yönetimi planıyla Marmara'yı koruyacağız. Gereken adımları atıp Marmara'yı müsilaj sorunundan kurtaracağız. Hem kısa hem uzun vadeli yatırımlar yapılacak." ifadelerini kullandı.