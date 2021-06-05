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Marmara’da müsilaj kabusu! Marmara denizi ölüyor mu? Uzmanlar uyardı: Sakın yemeyin, felç bırakıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2021 10:34
Güncelleme:05.06.2021 10:59
Marmara'nın neredeyse tamamında mart ayından bu yana artarak devam eden ve deniz altı ekosistemini olumsuz etkileyen deniz salyası kabusunu yaşıyor? Peki Marmara denizi ölüyor mu? Ne tür önlemler alınmalı? Ne zaman düzelecek? Tüm gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan sualtı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan değerlendirdi
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