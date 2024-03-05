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Marmara’da deprem paniği: 1 can kaybı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2024 00:20
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem sonrası Bursa'da bir vatandaşın camdan atladığını ve hayatını kaybettiğini açıkladı.
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