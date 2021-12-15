15 Aralık 2021, Çarşamba
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Marmara’da denizanası tehdidi! Denizanaları balıkçılığı olumsuz etkiler mi?
Marmara Denizi'nde müsilajdan sonra şimdi denizanası tehlikesi baş gösterdi. İstanbul Boğazı'nda yoğun olarak görülen denizanaları balıkçlığı olumsuz yönde etkiler mi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibiblir Okyar değerlendirdi.